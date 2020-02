Rouen : trahis par leur lampe torche, deux cambrioleurs en pleine action arrêtés par la BAC

Un équipage de la brigade anti-criminalité arrive discrètement sur les lieux et prend position autour de la maison. Les policiers remarquent qu’un volet de la cuisine est fracturé de même qu’une porte. Ils aperçoivent également à l’étage des faisceaux lumineux provenant de lampes torches.



Le rez-de-chaussée de la demeure a été fouillé. Les policiers montent au premier étage et poussent la porte de la chambre d’où provient un bruit suspect. Un homme est découvert allongé au sol et un autre caché derrière une porte. Tous deux sont munis d’une paire de gants. Ils sont interpellés.