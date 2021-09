Rouen : surpris en train de voler une voiture, trois suspects racontent une histoire fantaisiste aux policiers...

De fait, les forces de l'ordre remarquent la présence dans la Twingo d'un troisième homme qui fait visiblement semblant de dormir. Mais dans le même temps elles constatent que le barillet de la portière a été forcé et que les fils de contact sont arrachés.



La belle histoire fantaisiste tombe à l'eau et les trois suspects sont interpellés en flagrant délit. Ils sont âgés de 26, 25 et 20 ans et originaires respectivement de Rouen et Le Houlme, le troisième étant sans domicile fixe. L'un d'eux a été trouvé en possession d'un couteau. Alcoolisés, les mis en cause ont refusé de souffler dans l'éthylotest. Ils ont été placés en garde à vue tentative de vol et dégradations en réunion.