Rouen : soupçonné de trois vols aggravés, il est formellement identifié par une de ses victimes

Alors que les forces de l’ordre sont à la recherche de l'agresseur, une autre victime se manifeste, via le « 17 » et déclare s’être fait dérober son téléphone portable du côté du pont Jeanne-d’Arc. Les policiers se rendent immédiatement sur le lieu du vol. Sur place, ils sont abordés par un jeune homme de 21 ans qui affirme avoir reconnu l’individu qui lui a arraché, la veille, sa chaîne de cou en or.



Lors des recherches, les policiers contrôlent un homme dont le signalement correspond à celui recherché. Ce dernier est en possession d’un téléphone portable, qui s’avère être celui qui a été volé un peu plus tôt à l’une des victimes. Le jeune homme est placé en garde à vue pour vols aggravés. Les investigations devraient pouvoir établir si le mis en cause est l’auteur des deux vols de portables et de la chaîne en or.