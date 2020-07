Rouen : la police saisit des stupéfiants dans sa voiture et de l'argent à son domicile

Interpellés, le conducteur et ses deux passagers ont été placés en garde à vue à l'hôtel de police, rue Brisou-de-Barneville pour détention de stupéfiants. L'enquête a été confiée au groupe de voie publique de la Sûreté urbaine de la métropole nord.



Lors de son audition, le conducteur a mis très rapidement hors de cause ses deux amis passagers. De fait, la perquisition de son domicile par un officier de police judiciaire a permis de saisir 3 645 euros en petites coupures, quelques autres grammes d’herbe de cannabis et 8 cachets ecstasy. Il a indiqué acheter pour plusieurs centaines d’euros de stupéfiants par semaine pour les revendre et financer sa propre consommation.



Le jeune homme a été déféré ce mercredi 29 juillet au tribunal Judiciaire de Rouen.