Rouen : la chauffarde de 16 ans prend des risques pour échapper à la police après un refus d'obtempérer

Rue Malouet, la Clio stoppe brusquement, la passagère descent précipitamment et s’enfuit en courant. La voiture redémarre en trombe mais elle est interceptée un peu plus loin par un équipage de la brigade anticriminalité qui découvre que sa conductrice est une adolescente âgée de 16 ans et domiciliée à Rouen. Lors de sa palpation, un pochon de 1,87 g de résine de cannabis est retrouvé sur elle.



La jeune chauffarde a été placée en garde à vue pour conduite sans permis, refus d’obtempérer et mise en danger de la vie d’autrui.



Sa passagère, âgée de 18 ans, interpellée également a été laissée libre après audition