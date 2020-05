Rouen : l'un des cambrioleurs est interpellé avec 120 stylos à bille !

Ce mercredi matin, vers 5h40, quatre hommes sont aperçus par un riverain en train de s'introduire dans un immeuble, Le Hastings, rue du 74ème Régiment d'Infanterie à Rouen (rive gauche).



L'hôtel de police n'est pas loin et un équipage de Police secours se rend immédiatement sur les lieux. A leur arrivée, les gardiens de la paix remarquent la présence de deux individus devant l'immeuble qui abrite des bureaux. Ils sont âgés de 19 ans, et déclarent résider à Rouen.



Dans le même temps, des recherches sont effectuées autour du bâtiment. L'occasion pour les policiers de retrouver au sol des cartouches de distributeur de savon, un pot de lingettes, des chips et des canettes de Red Bull ! Les deux suspects sont interpellés.