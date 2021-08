Rouen : ils escaladent un balcon pour dérober un vélo et des chaussures de sports

Grâce au signalement fourni par ce témoin, des policiers de passage rue Gaston-Contremoulins à Sotteville-lès-Rouen ont retrouvé sans difficulté la trace des suspects, dont l'un était juché sur un vélo et en possession de chaussures noires et blanches, exactement les mêmes que celles volées un peu plus tôt.



Le trio, qui a déclaré être sans domicile fixe, a été interpellé et placé en garde à vue pour vol par escalade en réunion.