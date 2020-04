Rouen : écrasé par une voiture, un piéton transporté au CHU dans un état critique

Grièvement blessé, le quinquagénaire était en arrêt cardio-respiratoire. Il a été réanimé par les pompiers puis pris en charge dans un même temps par un équipe du service mobile d’urgence et de réanimation (SMUR).



Le blessé a été transporté, médicalisé, vers le centre hospitalier universitaire (CHU) de Rouen dans un état critique, indique un officier du centre opérationnel départemental d’incendie et de secours (Codis).



La rue de Bihorel a été coupée à la circulation et la ligne de la TCAR a été déviée le temps de l’intervention.