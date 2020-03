Rouen : arrêtés en pleine nuit après avoir commis une série de dégradations sur la rive droite

Lors du contrôle, ces deux-là sont dans l’incapacité de présenter le précieux sésame obligatoire en cette période de confinement : l’attestation de déplacement dérogatoire.



Les policiers de la BAC, dont l’expérience en matière de lutte contre la délinquance de toute sorte n’est plus à démontrer, ne tardent pas à confondre les deux individus comme étant les auteurs d’une série de dégradations entre la place Saint-Marc et la rue d’Amiens.



D’abord le vol d’extincteurs dans un garage de particulier, suivi du saccage de cinq panneaux publicitaires puis d’un abribus (les vitres ont volé en éclats) et enfin la dégradation de deux voitures.