Rouen. Il aurait surgi devant une voiture : un piéton hospitalisé dans un état grave

Les premiers éléments recueillis par les policiers auprès de l'automobiliste et d'un témoin ont permis d'établir que le piéton aurait surgi du terre-plein central et traversé les voies « sans regarder » au moment où survenait une Peugeot 208 circulant à « une allure normale » en direction du pont Jeanne-d'Arc. Le conducteur, pas encore âgé de 18 ans (il sera majeur en juin), n'a rien pu faire pour éviter le choc.



Selon les témoignages, l'homme tenait un couteau Suisse dans une main et hurlait tout en marchant.



L'enquête ouverte va devoir déterminer précisément les circonstances de l'accident.



Quant à l'automobiliste, il conduisait tout à fait légalement : il a obtenu son permis il y a quelques semaines dans le cadre de l'abaissement de l'âge autorisant la conduite de véhicule automobile, c'est-à-dire dès 17 ans.