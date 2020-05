Rodéo sur les Hauts de Rouen : le conducteur est placé en garde à vue et sa voiture en fourrière

L’auteur d’un rodéo, au Peugeot 208, a cru pouvoir échapper aux policiers dimanche après-midi sur les Hauts de Rouen.



La brigade spécialisée de terrain (BST) est appelée à se rendre dans le quartier de reconquête républicaine (QRR) pour calmer l’ardeur d’un automobiliste qui, selon des témoins, fait du rodéo.



En arrivant sur place, les forces de l’ordre aperçoivent une Peugeot 208 qui démarre en trombe, avant de revenir en direction de la voiture de police. A cet instant, le conducteur fait une manœuvre au frein à main histoire de faire le malin et manque d’accrocher le véhicule de police. Puis prend la fuite.



Connu des services de police, l’individu est rapidement identifié. Une procédure est engagée contre lui avec le concours de la brigade des accidents et délits routiers (BADR). Le lendemain, vers 15h30, le chauffard, âgé de 35 ans et originaire du quartier, est interpellé et placé en garde à vue. Son véhicule a été emmené à la fourrière.