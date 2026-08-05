Refus d'obtempérer à Versailles : un automobiliste ivre interpellé avec plusieurs armes dans son véhicule

Un refus d'obtempérer a conduit à une interpellation, mardi matin, à Versailles (Yvelines). Vers 9 h 35, deux équipages de Police Secours avaient installé un contrôle routier place de la Loi lorsqu'un automobiliste a refusé de s'arrêter.
Le véhicule a finalement été rattrapé et intercepté boulevard Saint-Antoine. Lors du contrôle, les policiers ont constaté que le conducteur, un homme de 46 ans, se trouvait en état d'ivresse.
Le véhicule a finalement été rattrapé et intercepté boulevard Saint-Antoine. Lors du contrôle, les policiers ont constaté que le conducteur, un homme de 46 ans, se trouvait en état d'ivresse.
Couteau, bombe lacrymogène et lampe à impulsion électrique
Les vérifications ont également permis de découvrir un couteau de type Opinel sur le conducteur. Dans l'habitacle, une bombe lacrymogène était à portée de main et une lampe torche faisant office de taser a été retrouvée dans la portière côté passager.
Le conducteur a été placé en garde à vue. Son passager, âgé de 45 ans, a quant à lui été laissé libre avant d'être reconvoqué ultérieurement dans le cadre de l'enquête.
Les investigations se poursuivent afin de déterminer les circonstances précises de ce refus d'obtempérer et les conditions de détention de ces armes.
Le conducteur a été placé en garde à vue. Son passager, âgé de 45 ans, a quant à lui été laissé libre avant d'être reconvoqué ultérieurement dans le cadre de l'enquête.
Les investigations se poursuivent afin de déterminer les circonstances précises de ce refus d'obtempérer et les conditions de détention de ces armes.