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Refus d'obtempérer à Versailles : un automobiliste ivre interpellé avec plusieurs armes dans son véhicule


Publié le Mercredi 5 Août 2026 à 11:42

Un conducteur, âgé de 46 ans, a tenté d'échapper à un contrôle routier avant d'être intercepté par la police versaillaise. Les fonctionnaires ont découvert plusieurs armes à bord de son véhicule.



Illustration © Adobe Stock
Illustration © Adobe Stock
Un refus d'obtempérer a conduit à une interpellation, mardi matin, à Versailles (Yvelines). Vers 9 h 35, deux équipages de Police Secours avaient installé un contrôle routier place de la Loi lorsqu'un automobiliste a refusé de s'arrêter.

Le véhicule a finalement été rattrapé et intercepté boulevard Saint-Antoine. Lors du contrôle, les policiers ont constaté que le conducteur, un homme de 46 ans, se trouvait en état d'ivresse.

Couteau, bombe lacrymogène et lampe à impulsion électrique

Les vérifications ont également permis de découvrir un couteau de type Opinel sur le conducteur. Dans l'habitacle, une bombe lacrymogène était à portée de main et une lampe torche faisant office de taser a été retrouvée dans la portière côté passager.

Le conducteur a été placé en garde à vue. Son passager, âgé de 45 ans, a quant à lui été laissé libre avant d'être reconvoqué ultérieurement dans le cadre de l'enquête.

Les investigations se poursuivent afin de déterminer les circonstances précises de ce refus d'obtempérer et les conditions de détention de ces armes.


Tags : enquête, faits divers, police, refus d'obtempérer, Versailles, Yvelines

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