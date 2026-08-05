Refus d'obtempérer à Versailles : un automobiliste ivre interpellé avec plusieurs armes dans son véhicule

Publié le Mercredi 5 Août 2026 à 11:42

Un conducteur, âgé de 46 ans, a tenté d'échapper à un contrôle routier avant d'être intercepté par la police versaillaise. Les fonctionnaires ont découvert plusieurs armes à bord de son véhicule.