Carrières-sous-Poissy : deux jeunes interpellés avec des stupéfiants, un policier blessé

Au cours de l'intervention, un fonctionnaire de police a été blessé à la main droite. Il a subi une entaille saignante à l'auriculaire, avec « une perte de substance apparente », précise une source policière.



Lors des vérifications d'usage effectuées au commissariat, les enquêteurs ont découvert 13 capsules de résine de cannabis en possession des deux mis en cause.



Les auteurs présumés sont un jeune homme de 18 ans, domicilié à Carrières-sous-Poissy, et un mineur de 17 ans, résidant à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine). Ils devront répondre de faits de violences sur personne dépositaire de l'autorité publique ainsi que d'infractions à la législation sur les stupéfiants.