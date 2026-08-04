Carrières-sous-Poissy : deux jeunes interpellés avec des stupéfiants, un policier blessé

Les deux jeunes gens circulant à trottinette ont refusé de se soumettre à un contrpole des policiers - Illujstration © Adobe Stock
Lundi en fin d'après-midi, deux jeunes ont été interpellés à Carrières-sous-Poissy (Yvelines) après avoir tenté de prendre la fuite pour échapper à un contrôle de la brigade anticriminalité (BAC).
Vers 17h50, les deux individus circulant sur une trottinette électrique ont refusé de se soumettre à un contrôle et ont pris la fuite. Poursuivis par un policier de la BAC, ils ont finalement été rattrapés et interpellés.
Vers 17h50, les deux individus circulant sur une trottinette électrique ont refusé de se soumettre à un contrôle et ont pris la fuite. Poursuivis par un policier de la BAC, ils ont finalement été rattrapés et interpellés.
Un policier blessé lors de l'interpellation
Au cours de l'intervention, un fonctionnaire de police a été blessé à la main droite. Il a subi une entaille saignante à l'auriculaire, avec « une perte de substance apparente », précise une source policière.
Lors des vérifications d'usage effectuées au commissariat, les enquêteurs ont découvert 13 capsules de résine de cannabis en possession des deux mis en cause.
Les auteurs présumés sont un jeune homme de 18 ans, domicilié à Carrières-sous-Poissy, et un mineur de 17 ans, résidant à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine). Ils devront répondre de faits de violences sur personne dépositaire de l'autorité publique ainsi que d'infractions à la législation sur les stupéfiants.
Lors des vérifications d'usage effectuées au commissariat, les enquêteurs ont découvert 13 capsules de résine de cannabis en possession des deux mis en cause.
Les auteurs présumés sont un jeune homme de 18 ans, domicilié à Carrières-sous-Poissy, et un mineur de 17 ans, résidant à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine). Ils devront répondre de faits de violences sur personne dépositaire de l'autorité publique ainsi que d'infractions à la législation sur les stupéfiants.