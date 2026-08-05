Mantes-la-Jolie : trois jeunes interpellés après un refus d'obtempérer et une fuite à pied

Après une courte poursuite, le conducteur et ses deux passagers ont abandonné leur véhicule avant de tenter de s'enfuir à pied. Les policiers sont parvenus à les interpeller sans incident.



Les trois suspects, deux hommes de 20 ans et un de 21 ans, ont été placés en garde à vue. Les circonstances précises du refus d'obtempérer et les motivations des occupants restent à déterminer dans le cadre de l'enquête.