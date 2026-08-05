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Mantes-la-Jolie : trois jeunes interpellés après un refus d'obtempérer et une fuite à pied


Publié le Mercredi 5 Août 2026 à 10:36



Le conducteur et ses deux passagers ont tenté de prendre la fuite à pied après un refus d'obtempérer - Illustration © Adobe Stock
Le conducteur et ses deux passagers ont tenté de prendre la fuite à pied après un refus d'obtempérer - Illustration © Adobe Stock
Trois hommes âgés de 20 et 21 ans ont été placés en garde à vue dans la nuit de mardi à mercredi à Mantes-la-Jolie (Yvelines), après un refus d'obtempérer suivi d'une tentative de fuite à pied.

Les faits se sont produits vers 3 h 43, route de Houdan. Un équipage de la brigade anticriminalité (BAC) a voulu contrôler une Peugeot 308, mais son conducteur a refusé de s'arrêter.

Les trois fuyards rattrapés

Après une courte poursuite, le conducteur et ses deux passagers ont abandonné leur véhicule avant de tenter de s'enfuir à pied. Les policiers sont parvenus à les interpeller sans incident.

Les trois suspects, deux hommes de 20 ans et un de 21 ans, ont été placés en garde à vue. Les circonstances précises du refus d'obtempérer et les motivations des occupants restent à déterminer dans le cadre de l'enquête.


Tags : enquête, faits divers, Mantes-la-Jolie, police, refus d'obtempérer, Yvelines

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