Réforme des retraites en Seine-Maritime : 16 interpellations et 11 blessés en marge des manifestations

On pouvait s'y attendre : la mobilisation contre la réforme des retraites a fortement mobilisé en Seine-Maritime. Si on s'en tient aux seuls chiffres officiels de la préfecture, plus de 30 000 manifestants ont défilé dans les principales villes du département ce jeudi 23 mars.



Dans le détail : 14 800 personnes à Rouen (près de 30 000 selon l'intersyndicale), 9 900 au Havre, 3 300 à Dieppe, 2 500 à Fécamp et 1 100 à Lillebonne.



Parallèlement, afin de garantir la sécurité de tous, 330 policiers et gendarmes ont été mobilisés, précise la préfecture qui a dressé ce soir un bilan de cette journée.