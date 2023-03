Réforme des retraites : une femme a un doigt arraché lors d'échauffourées à Rouen

La députée de la France Insoumise s'en prend au gouvernement qui, selon elle, « use une nouvelle fois de la terreur et de la brutalité pour décourager les manifestants. Les violences policières se multiplient et s’intensifient depuis le recours au 49.3 jeudi dernier », a-t-elle réagi, dans un communiqué, . « Elles sont inacceptables dans une démocratie digne de ce nom.»



Et la parlementaire de Seine-Maritime d'appeler « expressément le ministre de l’Intérieur et le préfet de Seine-Maritime, à faire cesser sans délai ces actes de violences et de répression policière en cascade. Nous demandons de suspendre l'usage des armes les plus dangereuses comme les grenades de désencerclement et les LBD, ainsi que la dissolution de la BRAVM ».