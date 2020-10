Quatre marins-pêcheurs recueillis en pleine nuit après une voie d’eau sur leur navire au large de Fécamp

Deux navires de pêche, Marie Galante I et Daniel Auguste, se sont déroutés. Dans le même temps, l’hélicoptère Caïman de la Marine nationale et la vedette Président Pierre Huby de la station de la société nationale de sauvetage en mer (SNSM) du Havre ont été engagés.



« Arrivé sur zone, et malgré des conditions difficiles avec une mer agitée (mer 4 sur l’échelle de Douglas), le Caïman Marine hélitreuille son plongeur à bord du La Presqu’ile. Il constate que la voie d’eau est trop importante (1,50 m dans la cale, ndlr) pour être maîtrisée par les moyens d’assèchement présents », a détaillé la préfecture maritime dans un communiqué de presse publié ce matin.