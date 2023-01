Quatre blessés, dont un en urgence absolue après un accident de la route près d’Elbeuf

Les trois autres victimes, blessés légèrement, sont une femme de 20 ans, passagère de la moto et les conducteurs de deux des trois voitures impliquées. La conductrice du troisième véhicule a pris la fuite, avant l’arrivée de la police.



Une quinzaine de sapeurs-pompiers ont été engagés avec six véhicules de secours dont une ambulance des sapeurs-pompiers de l’Eure.



La circulation a été coupée dans les deux sens le temps des opérations de secours et de l’enlèvement des véhicules.