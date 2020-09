Près de Rouen, un enfant de 10 ans passe sous une voiture : il s’en sort avec des égratignures

Un enfant âgé de dix ans est un petit miraculé. Il es passé sour une voiture et s’en sort indemne avec seulement des égratignures. L’accident s’est produit ce mercredi soir, vers 19h40, au Houlme, près de Rouen.



Une Dacia Sandero, conduite par une femme, arrive de la route de Saint-Jean et bifurque à gauche pour s’engager dans l’impasse des Bleuets. Dans la manoeuvre, relate une source policière, l’automobiliste ne s’aperçoit pas qu’un enfant est assis sur la chaussée. Ce dernier se retrouve sous la voiture, et passe fort heureusement sous le châssis entre les deux roues. Il a été dégagé par les sapeurs-pompiers au moyen de coussins gonflables.



Souffrant de contusions et d’égratignures sur le corps, la petite victime a été emmenée par les sapeurs-pompiers au CHU de Rouen où il a été admis en pédiatrie.



La conductrice, âgée de 33 ans, a été entendue par les policiers de la brigade des accidents et délits routiers.