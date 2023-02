Près de Rouen, un adolescent tente de semer les policiers au volant d'une voiture volée

Après un périple dans les rues du quartier, prenant parfois des risques pour semer les policiers, il a finalement été rattrapé. Le fuyard a dû alors s'arrêter mais il a pris la fuite à pied avant d'être interpellé.



Les vérifications ont permis d'établir que le véhicule avait été volé le 30 janvier à Saint-Aubin-lès-Elbeuf.



Le mis en cause, mineur et donc non titulaire du permis a été placé en garde à vue pour conduite sans permis, refus d'obtempérer et recel de vol de véhicule.