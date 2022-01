Près d'Evreux, un violent incendie ravage un entrepôt de 800 m2 : soixante sapeurs-pompiers mobilisés

L'entrepôt concerné étant éloigné des premières habitations et de sites industriels, l'incendie ne présente pas de risque de propagation : « le volume et la nature des combustibles ne présente pas de risque particulier ou préoccupant pour l'espace environnant », observe-t-on à la préfecture de l'Eure.



Des analyses de l'eau et de l'air vont être réalisées dans les prochaines heures pour s'assurer de l'absence de risque pour l'environnement et les personnes. « Une cellule se tiendra lundi pour évaluer si des mesures d'analyses complémentaires doivent s'effectuer ».