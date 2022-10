Pont-Audemer : l'auteur de multiples vols, identifié par les gendarmes, était déjà en prison

Défavorablement connu des services de gendarmerie, le mis en cause, identifié grâce à son ADN, a été localisé ...à la maison d'arrêt de Rouen. Les gendarmes l'ont ainsi extrait de sa cellule et placé en garde à vue dans leurs locaux. Longuement entendu et confronté aux éléments à la disposition des enquêteurs, l'homme âgé de 27 ans a fini par reconnaître l'ensemble des faits.



Déféré vendredi devant un magistrat du parquet d'Evreux, il a été jugé en comparution immédiate par le tribunal judiciaire qui lui a infligé 12 mois d'emprisonnement ferme. Il a été reconduit dans sa cellule à l'issue de l'audience.