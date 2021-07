Plus de 1000 km de bouchons à midi en France : une situation exceptionnelle, selon Bison futé

Ce samedi 17 juilet est classé rouge sur les routes au niveau national dans le sens des départs et orange dans le sens des retours.



Le pic de bouchons a été atteint à midi avec 1 053km de bouchons cumulés au niveau national, indique Bison futé, qualifiant la situation d’exceptionnelle comparativement à la journée de référence de l'année 2020, le 18 juillet, qui cumulait 655km de bouchons.



Les principales difficultés de circulation se situent sur les autoroutes du Sud Est ( A7, A9) et l'Ouest (A10, A13). La situation reste également chargée dans le Sud Ouest (A10, A61).



Sur l’A13, en direction de la Normandie, 15 km de ralentissement ont été observés vers 12 heures d’Ecquevilly à Mantes-la-Ville, dans les Yvelines, et 10 km de Saint-Mards-de-Blacarville à Le Torpt, dans l’Eure.