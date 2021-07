Officiel. Election présidentielle les 10 et 24 avril, élections législatives les 12 et 19 juin 2022

L'élection présidentielle aura lieu les dimanches 10 pour le premier tour et le 24 avril 2022 pour le second tour a annoncé Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement à l’issue du conseil des ministres de ce mardi 13 juillet.



La période de « parrainage » débutera le lendemain de la publication du décret convoquant les électeurs qui interviendra en début d’année 2022. Rappelons que tout candidat doit pouvoir recueillir au moins 500 signatures d'élus.



Les élections législatives se dérouleront quant à elles les 12 et 19 juin 2022 pour la désignation des 577 députés, parmi lesquels 11 députés des Français établis hors de France.



Comme pour l’élection présidentielle, certains départements et collectivités d’outre-mer voteront le samedi précédant l’élection en métropole.