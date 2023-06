Nouvelles scènes de violences dans l'Eure : un gendarme et un pompier blessés

Deuxième nuit d'émeutes dans l'Eure, suite à la mort de Nahel, ce jeune homme tué par un tir policier lors d'un refus d'obtempérer à Nanterre (Hauts-de-Seine). Les violences ont touché des centres urbains du département cette nuit de jeudi à vendredi, à savoir Vernon, Val-de-Reuil, Gaillon, et Verneuil d'Avre et d'Iton. Évreux a été plus ou moins épargnée en raison de « l'intervention de la CRS18 en milieu de nuit qui a permis de maintenir le calme », assure ce matin la préfecture dans un communiqué.



Cela n'a pas été le cas dans plusieurs autres villes du département où des dégradations importantes ont été constatées : à Vernon (au centre des impôts), à Val-de-Reuil (au théâtre des Chalands), à Gaillon (dans une concession automobile, un restaurant et une pharmacie), et à Verneuil d'Avre et d'Iton (avec un bus brûlé et deux vitrines brisées).