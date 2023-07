Nouvelle flambée de violences dans l'Eure : pillages, incendies, tirs de mortiers sur les forces de l'ordre

Il en a été de même à Louviers où plusieurs incendies de véhicules ont eu lieu dans les quartiers des Acacias et Maison Rouge. Les forces de l'ordre ont essuyé de nombreux tirs de mortiers.



A Vernon, ville de Sébastien Lecornu, ministre des Armées, la présence de la CRS8 a permis de maintenir un calme tout relatif après les violences de la veille.



« La mobilisation des services de l’État a une fois encore été très forte tout au long de cette nuit. Le Centre opérationnel départemental (COD) a été réuni à la préfecture jusqu’aux premières heures du jour », signale le communiqué de la préfecture, sans faire état d'interpellations.



Le préfet, Simon Babre, a sollicité l’intervention de la CRS18, renforcée en fin de nuit par la CRS8, une unité spécialisée dans les violences urbaines, en appui des gendarmes et des policiers de l’Eure.



A l'issue de cette nouvelle nuit de violences, le préfet a tenu à saluer à nouveau « le professionnalisme et le courage des policiers, des gendarmes et des sapeurs-pompiers face à ces violences inacceptables. Leur engagement a permis de limiter l’ampleur des destructions, qui restent cependant importantes ».