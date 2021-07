Normandie : un plaisancier repêché en mer après l'échouage de son voilier à Saint-Marcouf (Manche)

Le voilier échoué est localisé par l'hélicoptère mais personne n’est identifié à bord. L’hélicoptère effectue alors "un blanchiment de la zone", et le plaisancier est retrouvé à la mer puis treuillé à bord de l'hélicoptère. Il est déposé vers 17 heures à terre où il est pris en charge, conscient mais fatigué et en légère hypothermie, par les pompiers qui le transportent à l'hôpital Louis Pasteur de Cherbourg, détaille la préfecture maritime.



Le voilier, échoué dans la bande des 300 mètres, a été sécurisé par les pompiers au moyen d'une ligne de mouillage. Aucune pollution n'a été constatée.



Comme il est d'usage en pareille situation, un avis urgent aux navigateurs a été émis par le centre des opérations maritimes (COM) de la préfecture maritime pour signaler l’épave afin d’éviter tout suraccident.