Normandie : les transports scolaires suspendus mercredi à cause de la neige et du verglas

En raison des prévisions météorologiques défavorables, et du passage ce mardi en fin de journée en vigilance Orange « neige-verglas » des cinq départements normands, la Région Normandie a décidé de suspendre l’ensemble des services de transports scolaires et réguliers pour la journée de demain, mercredi 17 janvier.Toutes les informations sont à retrouver sur l’application et le site Nomad Car.