Météo : températures glaciales, neige et verglas, au programme des prochains jours en Normandie

Neige et verglas sont au programme des prochains jours en Normandie. Traversés par une nouvelle vague de froid, les départements du Calvados, de la Manche et de l’Orne sont placés en vigilance orange « neige et verglas » par Météo France et ceux de l’Eure et de la Seine-Maritime en vigilance jaune pour le même motif.



Pour ceux en vigilance orange, les températures sont comprises entre -2 et -8 degré ce mardi matin.



« Pour la nuit prochaine, les conditions de circulation pourront être difficiles sur plusieurs départements en raison des températures négatives et des pluies verglaçantes annoncées », met en garde Bison Futé.



Il neigera toute la journée de mercredi avec des cumuls de 5 à 10 cm sur un axe allant de la Seine-Maritime au nord des Ardennes, selon les prévisions Météo.