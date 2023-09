Normandie. Collision entre quatre voitures sur l'A13, attention aux ralentissements ce samedi matin

Un accident de circulation est signalé par Bison Futé sur l'autoroute A13, en Seine-Maritime, ce samedi en fin de matinée. Quatre véhicules sont impliqués, avec six victimes. Le carambolage s'est produit à hauteur de Moulineaux, au point kilométrique 119, dans le sens Paris vers Caen.



Le service départemental d'incendie et de secours (Sdis76) indique être intervenu sur les lieux vers 10h45. Les sapeurs-pompiers ont pris en charge une personne blessée qui a été transportée vers un hôpital du secteur.



Un ralentissement est observé sur huit kilomètres à partir de Oissel en amont de l'accident.



Prudence si vous circulez dans ce secteur.



D'autres bouchons et ralentissements sont signalés un peu avant midi :



• 15 km de Bouafle à Mantes-la-Ville, à l'approche du péage de Mantes-Buchelay dans les Yvelines.