Noël avant l’heure à Évreux : deux heures de stationnement gratuites par jour en décembre

A compter du samedi 5 décembre, à Evreux (Eure) les modalités du stationnement payant en surface reprennent mais avec une « dérogation majeure destinée à accompagner la reprise des commerces de proximité ».



Au lieu des 30 minutes de stationnement gratuit, par jour et par véhicule, ce sont 120 minutes (continues) qui seront offertes pour le stationnement d’un véhicule donné, une fois par jour, annonce la mairie d'Evreux.



Cette offre se renouvelle chaque jour, une fois par véhicule, afin d’assurer une rotation et un partage du domaine public.



Ce qu’il faut savoir :



• En zone rouge le stationnement reste limité à deux heures maximum.



• Le stationnement entre midi et 14 heures étant offert, l’usager pourra bénéficier d’une gratuité de 4 heures, par exemple de 10 h à 14 h ou de 12 h à 16 h ou encore en fin de journée à partir de 16 h si les deux heures gratuites n’ont pas déjà été utilisées.



• En zone verte, permettant un stationnement à la journée, deux heures de stationnement sont offertes et au-delà les tarifs s’appliquent.



Ces mesures sont valables du 5 au 31 décembre 2020 inclus.



Le stationnement sur voirie reste gratuit jusqu’à ce vendredi 4 décembre.