Mort violente à Rives-en-Seine : les meurtriers présumés auraient été recrutés par la compagne de la victime

Deux hommes et une femme ont été mis en examen et placés en détention provisoire par le juge des libertés et de la détention (JLD), ce vendredi 26 août, à Rouen (Seine-Maritime). Tous les trois seraient impliqués plus ou moins directement dans la mort violente d'un sexagénaire dans la nuit de lundi à mardi dernier, à Rives-en-Seine, une commune des boucles de la Seine.