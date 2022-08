Mort violente d'un sexagénaire en Seine-Maritime : deux suspects de 40 et 35 ans interpellés à Caudebec-en-Caux

La gendarmerie a déployé de gros moyens pour retrouver le meurtrier présumé. Un hélicoptère a survolé les boucles de la Seine autour de Rives-en-Seine une partie de la journée d'hier. Ce n'est finalement que vers 19 heures, que l'homme recherché a été repéré dans le centre-ville de Caudebec-en-Caux et interpellé en douceur par les militaires.



Un autre homme, âgé de 35 ans et originaire de Sainte-Marguerite-sur-Duclair, a également été interpellé, dans le cadre de cette affaire criminelle. Et lui aussi a été placé en garde à vue. Il appartient désormais aux enquêteurs de déterminer l'origine et les circonstances de la mort du sexagénaire.