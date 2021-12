Mort suspecte près de Rouen : le sexagénaire découvert chez lui avait une plaie à la tête

Sur place, les policiers ont constaté la présence de beaucoup de sang a même le sol et sur la victime qui avait une plaie importante au niveau de la tête.



Des investigations de police technique et scientifique ont été réalisées sur le lieu de découverte et dans la maison.



Toutes les hypothèses sont examinées, à la fois celle d’une chute accidentelle à l'origine de la plaie à la tête et celle d’un homicide. Une autopsie a été ordonnée par le magistrat de permanence afin de déterminer précisément les causes du décès.



L’homme était inconnu des services de police.