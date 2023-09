Mort de Lisa : Conches-en-Ouche (Eure) rendra hommage samedi à la petite fille de trois ans

Jérôme Pasco a tenu, par ailleurs, à fixer les conditions de cet hommage : « aucun dépôt de fleurs, de bougies… n’est autorisé devant l’école ou le domicile ». De même, insiste-t-il, « aucune autre marche blanche ou rassemblement ne sera autorisé ».



« Si la famille veut me contacter, pour prendre la parole, ou s’associer à cet hommage, je suis à leur disposition. Je n’ai eu aucun contact à ce stade », écrit Jérôme Pasco, sur sa page Facebook. Il indique également que la municipalité n'est pas à l'initiative de la cagnotte en ligne circule « et nous ne la relayons pas ».





Le premier magistrat de Conches-en-Ouche, ville de 5 000 habitants, invite par ailleurs à « respecter le temps du deuil et du recueillement pour Lisa ».



« Le choc est la sidération sont toujours bien présents. Le tsunami médiatique aussi, bien qu’il finira par se calmer rapidement », dit-il encore, tout en remerciant « celles et ceux qui sont intervenus le soir du drame » : « je veux remercier aujourd’hui les nombreux soutiens, les messages de bienveillance. On en a tous bien besoin ».