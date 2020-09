Mort d’un éducateur sportif à Elbeuf : la meurtrière présumée, âgée de 17 ans, est en détention

Mis hors de cause, le trentenaire domicilié également à Elbeuf, à une autre adresse, a été remis en liberté lundi après avoir été longuement entendu par les policiers de la brigade criminelle.



La meurtrière présumée a été mise en examen pour homicide volontaire et placée en détention provisoire. Une information judiciaire a été ouverte pour meurtre et un juge d’instruction a été désigné. Les enquêteurs vont poursuivre leurs investigations sur commission rogatoire de ce magistrat.