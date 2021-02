Marche arrière dangereuse dans une trémie à Rouen : le chauffard était alcoolisé et sans permis

Le conducteur d’une Renault Clio n’a pas été très bien inspiré : en faisant une marche arrière dangereuse dans la trémie des Belges à Rouen, il a attiré l’attention d’une patrouille de police secours qui passait au même moment.



Il est près de 2 heures du matin, cette nuit du jeudi 4 février. Les policiers, circulant quai du Havre, voient une voiture qui s’engage dans la trémie, puis s’arrête subitement au bout d’une vingtaine de mètres et fait marche arrière.



La Clio repart sur le quai et, plus loin, bifurque vers le boulevard des Belges, poursuivi par la voiture de police, gyrophare allumé et avertisseurs sonores hurlant.



L’automobiliste finit par s’arrêter. En sortant de son véhicule, visiblement alcoolisé, il tient difficilement en équilibre devant les policiers qui lui demandent ses papiers. Il n’est pas seul à bord, mais en compagnie de deux femmes et de deux hommes.