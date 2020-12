Manifestations interdites dans le centre-ville de Rouen le week-end prochain, décide le préfet

Dans la perpective de la manifestation qui est prévue samedi 5 décembre à Rouen, à l’appel de la ligue des droits de l’homme (LDH) contre le projet de loi de sécurité globale, le préfet de Seine-Maritime a pris une mesure radicale, celle d’interdire toute manifestation dans le centre-ville.



La manifestation qui s'est déroulée samedi dernier contre les violences policières « s'est soldée par des actions violentes accompagnées de diverses dégradations et incendies », regrette le préfet Pierre-Henri Durand.



« Ce type d'action est incompatible avec l'expression normale de la vie démocratique et le respect des libertés de chacun, y compris le droit de pouvoir effectuer ses achats en tout sécurité et sérénité dans le centre-ville commerçant », explique le représentant du gouvernement pour justifier cet arrêté qui prévoit l’interdiction de manifestations « à caractère revendicatif » dans le centre-ville de Rouen les samedi 5 et dimanche 6 décembre, de 10 heures à 22 heures.



Il s’agit pour lui d’ « éviter la répétition de ces comportements irresponsables et inadmissibles ».



Le périmètre défini dans l’arrêté préfectoral est sensiblement le même que celui qui avait été imposé lors du mouvement des gilets jaunes.