Manche : isolés par la marée à proximité du Mont-Saint-Michel, huit promeneurs secourus

Jeudi 20 août, en début de soirée. le centre régional opérationnel de sauvetage et de surveillance (CROSS) Jobourg a coordonné une opération de secours dans le département de la Manche.



Les sapeurs-pompiers ont été avertis qu’un groupe de huit personnes était isolés par la marée sur l'île aux Moustiques à proximité du Mont Saint-Michel.



Pris au piège par la montée des eaux, les promeneurs ont eu la présence d’esprit de se mettre en sécurité sur la berge de l'île aux Moustiques et ont alors contacté le centre opérationnel départemental d'incendie et de secours de la Manche (CODIS 50) pour demander assistance.