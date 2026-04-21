Liquidation judiciaire du Triangle à Évreux : la fermeture du supermarché se confirme

Redoutée depuis plusieurs semaines dans le quartier de La Madeleine, à Évreux, la fermeture du supermarché Triangle est désormais actée. Le maire Guy Lefrand confirme la liquidation judiciaire de l’enseigne et assure que des recherches sont déjà engagées pour tenter de trouver un repreneur.