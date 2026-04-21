Liquidation judiciaire du Triangle à Évreux : la fermeture du supermarché se confirme

La fermeture du supermarché Triangle est désormais actée, selon le maire d'Evreuxc, Guy Lefrand - Illustration,
InfoNormandie.com s’était fait l’écho des inquiétudes entourant l’avenir de ce commerce de proximité implanté à La Madeleine. Cette fois, la menace est devenue réalité. Dans un communiqué diffusé ce mardi 21 avril 2026, le maire d’Évreux, Guy Lefrand, annonce que le magasin Triangle a été placé en liquidation judiciaire, provoquant la fermeture de l’enseigne.
L’élu dit avoir une pensée pour les salariés touchés par cette décision. « Aujourd’hui, mes pensées vont également aux femmes et aux hommes qui ont perdu leur emploi », écrit-il, alors que cette disparition suscite une vive préoccupation dans le quartier, déjà fragilisé par la perte progressive de commerces de proximité.
L’élu dit avoir une pensée pour les salariés touchés par cette décision. « Aujourd’hui, mes pensées vont également aux femmes et aux hommes qui ont perdu leur emploi », écrit-il, alors que cette disparition suscite une vive préoccupation dans le quartier, déjà fragilisé par la perte progressive de commerces de proximité.
Des pistes pour une reprise
Si un liquidateur judiciaire a été désigné par le tribunal de commerce, la Ville d’Évreux et l’agglomération Évreux Portes de Normandie affirment ne pas avoir attendu l’issue de la procédure pour se mettre en quête d’une solution.
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Selon Guy Lefrand, des contacts ont déjà été noués et plusieurs pistes seraient à l’étude pour permettre une reprise du site. Le maire dit espérer un redémarrage « durable » de l’ancien Intermarché, dans des délais qu’il souhaite « raisonnables ».
La question de l’avenir de ce commerce reste particulièrement sensible pour les habitants de La Madeleine, où le maintien d’une offre alimentaire de proximité apparaît comme un enjeu du quotidien.
La question de l’avenir de ce commerce reste particulièrement sensible pour les habitants de La Madeleine, où le maintien d’une offre alimentaire de proximité apparaît comme un enjeu du quotidien.
A RETENIR
Ce qu’a déclaré Guy Lefrand
« Ce que nous redoutions, au même titre que les habitants de La Madeleine, est désormais une réalité : le magasin Triangle a été placé en liquidation judiciaire, entraînant la fermeture de l’enseigne. »
Ce qu’a déclaré Guy Lefrand
« Ce que nous redoutions, au même titre que les habitants de La Madeleine, est désormais une réalité : le magasin Triangle a été placé en liquidation judiciaire, entraînant la fermeture de l’enseigne. »