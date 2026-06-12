Sénatoriales 2026 : la liste des grands électeurs officiellement arrêtée en Seine-Maritime

Le processus préparatoire aux élections sénatoriales du 27 septembre prochain franchit une nouvelle étape en Seine-Maritime. Le préfet a signé l'arrêté fixant la liste des grands électeurs qui seront chargés d'élire les sénateurs représentant le département au Palais du Luxembourg.
Au total, le collège électoral est composé des parlementaires, des conseillers régionaux et départementaux ainsi que des délégués des communes. Ces derniers, qui constituent la très grande majorité des électeurs sénatoriaux, ont été désignés par les conseils municipaux lors de leur réunion du 5 juin 2026.
Au total, le collège électoral est composé des parlementaires, des conseillers régionaux et départementaux ainsi que des délégués des communes. Ces derniers, qui constituent la très grande majorité des électeurs sénatoriaux, ont été désignés par les conseils municipaux lors de leur réunion du 5 juin 2026.
Une élection au suffrage indirect
Contrairement aux élections législatives ou présidentielles, les sénateurs ne sont pas élus directement par les citoyens. Leur désignation repose sur un scrutin indirect organisé au sein d'un collège électoral regroupant les représentants des collectivités territoriales et les parlementaires..
En Seine-Maritime, ces "grands électeurs" se retrouveront le dimanche 27 septembre afin de renouveler une partie de la représentation départementale au Sénat.
La publication de la liste n'est toutefois pas définitive. Conformément à la réglementation électorale, toute contestation portant sur la désignation des grands électeurs peut être portée devant le tribunal administratif de Rouen.
En Seine-Maritime, ces "grands électeurs" se retrouveront le dimanche 27 septembre afin de renouveler une partie de la représentation départementale au Sénat.
La publication de la liste n'est toutefois pas définitive. Conformément à la réglementation électorale, toute contestation portant sur la désignation des grands électeurs peut être portée devant le tribunal administratif de Rouen.
Des recours possibles jusqu'au 15 juin
Les éventuels recours doivent être déposés dans un délai de trois jours suivant la publication de l'arrêté préfectoral, soit jusqu'au lundi 15 juin 2026 inclus. Le tribunal administratif dispose ensuite de trois jours pour rendre sa décision.
La liste officielle des grands électeurs est consultable ici, sur le site internet de la préfecture de la Seine-Maritime.
La liste officielle des grands électeurs est consultable ici, sur le site internet de la préfecture de la Seine-Maritime.
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