Sénatoriales 2026 : la liste des grands électeurs officiellement arrêtée en Seine-Maritime

Contrairement aux élections législatives ou présidentielles, les sénateurs ne sont pas élus directement par les citoyens. Leur désignation repose sur un scrutin indirect organisé au sein d'un collège électoral regroupant les représentants des collectivités territoriales et les parlementaires..



En Seine-Maritime, ces "grands électeurs" se retrouveront le dimanche 27 septembre afin de renouveler une partie de la représentation départementale au Sénat.



La publication de la liste n'est toutefois pas définitive. Conformément à la réglementation électorale, toute contestation portant sur la désignation des grands électeurs peut être portée devant le tribunal administratif de Rouen.