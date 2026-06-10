Le Tréport : un voilier secouru en mer après le malaise d’un équipier, victime du mal de mer

L'hélicopytère Dauphin de la Mariene nationale, basé au Touquet, a été engagé au côté d'autres moyens déclenchés par le CROSS - Illustration ©Marine nationale
Alors qu’il naviguait au large du Tréport (Seine-Maritime), un voilier avec deux personnes à bord a nécessité l’intervention des secours maritimes lundi 8 juin en soirée. Vers 19 heures, le chef de bord a contacté le centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS) Gris-Nez pour signaler qu’un de ses équipiers était victime d’un mal de mer aigu et ne pouvait plus participer aux manœuvres, relate aujourd'hui la préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord..
Face à la dégradation des conditions météorologiques et dans l’impossibilité de rejoindre un port abrité par ses propres moyens, le navigateur a sollicité une assistance.
Le CROSS a alors mobilisé le patrouilleur des affaires maritimes Jeanne Barret ainsi que la vedette SNS 080 Notre Dame de Bonsecours de la station SNSM de Dieppe afin de porter secours au voilier.
Face à la dégradation des conditions météorologiques et dans l’impossibilité de rejoindre un port abrité par ses propres moyens, le navigateur a sollicité une assistance.
Le CROSS a alors mobilisé le patrouilleur des affaires maritimes Jeanne Barret ainsi que la vedette SNS 080 Notre Dame de Bonsecours de la station SNSM de Dieppe afin de porter secours au voilier.
Hélitreuillage de plongeurs de la SNSM
À son arrivée sur zone, la vedette de sauvetage n’a toutefois pas pu récupérer les deux occupants en raison de l’état de la mer. Le CROSS a alors engagé l’hélicoptère Dauphin de la Marine nationale basé au Touquet.
L’appareil a procédé au treuillage de plongeurs de la SNSM directement à bord du voilier afin de sécuriser l’opération. La vedette SNS 080 a ensuite pris le bateau en remorque en direction du port de Dieppe.
Le convoi est arrivé à quai vers 23h30. Les deux occupants du voilier ont été ramenés sains et saufs. Aucun d’eux n’a nécessité de prise en charge médicale.
L’appareil a procédé au treuillage de plongeurs de la SNSM directement à bord du voilier afin de sécuriser l’opération. La vedette SNS 080 a ensuite pris le bateau en remorque en direction du port de Dieppe.
Le convoi est arrivé à quai vers 23h30. Les deux occupants du voilier ont été ramenés sains et saufs. Aucun d’eux n’a nécessité de prise en charge médicale.