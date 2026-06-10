Le Tréport : un voilier secouru en mer après le malaise d’un équipier, victime du mal de mer

SEINE-MARITIME

Deux plaisanciers ont été secourus lundi soir au large de Dieppe après qu’un membre de l’équipage, victime d’un important mal de mer, ne soit plus en mesure de participer aux manœuvres alors que les conditions météorologiques se dégradaient.