Cinq blessés graves dans une violente collision entre deux voitures dans l’Eure

Au total, 34 sapeurs-pompiers, plusieurs équipes du SMUR ainsi que deux hélicoptères sanitaires, Dragon et HéliSMUR 61, ont été mobilisés sur les lieux de l’accident.



Les victimes ont été médicalisées avant d’être évacuées vers les centres hospitaliers de Rouen et de Lisieux.



La RD 28, qui relie Thiberville et Saint-Aubin-de-Scellon, a été coupée à la circulation dans les deux sens afin de permettre l’intervention des secours et les constatations d’usage pour les besoins de l’enquête.



Les gendarmes sont chargés de déterminer les circonstances exactes de cette collision à forte cinétique.



Plus d’informations à venir sur InfoNormandie