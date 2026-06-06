Cinq blessés graves dans une violente collision entre deux voitures dans l’Eure

Les sapeurs-pompiers ont pris en charge cinq blessés graves, quatre dans un véhicule, un dans le second - illustration
Le choc, à forte cinétique selon les secours, s’est produit peu avant 8 heures sur la route départementale 28. Alertés à 7h51, les sapeurs-pompiers de l’Eure ont déployé un important dispositif de secours pour prendre en charge les victimes.
Dans le premier véhicule, quatre occupants, âgés de 19 à 56 ans, ont été secourus. Tous ont été classés en urgence absolue par les équipes médicales. Dans la seconde voiture, un homme de 21 ans a également été grièvement blessé.
Dans le premier véhicule, quatre occupants, âgés de 19 à 56 ans, ont été secourus. Tous ont été classés en urgence absolue par les équipes médicales. Dans la seconde voiture, un homme de 21 ans a également été grièvement blessé.
34 pompiers et deux hélicoptères
Au total, 34 sapeurs-pompiers, plusieurs équipes du SMUR ainsi que deux hélicoptères sanitaires, Dragon et HéliSMUR 61, ont été mobilisés sur les lieux de l’accident.
Les victimes ont été médicalisées avant d’être évacuées vers les centres hospitaliers de Rouen et de Lisieux.
La RD 28, qui relie Thiberville et Saint-Aubin-de-Scellon, a été coupée à la circulation dans les deux sens afin de permettre l’intervention des secours et les constatations d’usage pour les besoins de l’enquête.
Les gendarmes sont chargés de déterminer les circonstances exactes de cette collision à forte cinétique.
Plus d’informations à venir sur InfoNormandie
Les victimes ont été médicalisées avant d’être évacuées vers les centres hospitaliers de Rouen et de Lisieux.
La RD 28, qui relie Thiberville et Saint-Aubin-de-Scellon, a été coupée à la circulation dans les deux sens afin de permettre l’intervention des secours et les constatations d’usage pour les besoins de l’enquête.
Les gendarmes sont chargés de déterminer les circonstances exactes de cette collision à forte cinétique.
Plus d’informations à venir sur InfoNormandie