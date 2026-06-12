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Élections sénatoriales 2026 : 1 919 grands électeurs appelés aux urnes dans l’Eure


Vendredi 12 Juin 2026 - 19:07

Après la désignation des délégués municipaux début juin, la préfecture de l’Eure a publié le tableau des électeurs sénatoriaux. Au total, 1 919 grands électeurs participeront, le 27 septembre prochain, à l’élection des trois sénateurs du département.




Les sénateurs sont élus au suffrage universel indirect par un collège de grands électeurs représentant les collectivités territoriales. - Illustration © Adobe Stock
Les sénateurs sont élus au suffrage universel indirect par un collège de grands électeurs représentant les collectivités territoriales. - Illustration © Adobe Stock
Les conseils municipaux des communes euroises se sont réunis les 5 et, pour certaines, les 8 juin afin de désigner leurs délégués et suppléants chargés de prendre part au scrutin sénatorial. Ces représentants des communes constituent la majeure partie du collège électoral, aux côtés des députés, sénateurs, conseillers régionaux et départementaux.

Un tableau encore susceptible d’évoluer

À l’issue des vérifications réalisées par les services de l’État, le tableau des électeurs sénatoriaux a été arrêté et rendu public. Il reste toutefois provisoire.

La préfecture précise que des modifications pourraient intervenir à la suite de décisions du tribunal administratif de Rouen, saisi en raison d’erreurs ou d’irrégularités relevées dans certaines désignations. Le document pourra également être actualisé en cas de décès, de perte des droits civiques, d’empêchement majeur ou encore de cessation de fonctions de conseillers municipaux dans les communes de plus de 9 000 habitants.

Ce tableau  - vous pouvez le consulter ici - servira de base à l’établissement de la liste électorale sénatoriale définitive pour le scrutin du dimanche 27 septembre 2026.

À SAVOIR
Le tableau des électeurs sénatoriaux est consultable sur le site des services de l’État dans l’Eure. Les sénateurs sont élus au suffrage universel indirect par un collège de grands électeurs représentant les collectivités territoriales.



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