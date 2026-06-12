Il avait besoin d'argent : un suspect confondu après un énième cambriolage à Rouen

SEINE-MARITIME

Un homme de 29 ans, interpellé en flagrant délit rue des Carmes, est soupçonné d’avoir ciblé plusieurs commerces rouennais pour s’emparer de fonds de caisse. Il a déclaré aux enquêteurs avoir un gros besoin d'argent.