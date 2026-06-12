Il avait besoin d'argent : un suspect confondu après un énième cambriolage à Rouen

Le mis en cause faisait main basse à chaque fois sur le contenu du tiroir-caisse : j'avais besoin d'argent, a-t-il déclaré aux enquêteurs - Illustration © Adobe Stock
Les caméras de vidéoprotection ont joué un rôle décisif. Dans la nuit du 30 au 31 mai, les opérateurs du centre de supervision urbain, un service chargé de la vidéo-surveillance de la ville de Rouen repèrent un individu en train de forcer la porte du magasin Hema, situé rue des Carmes dans le centre-ville. Prévenue rapidement, la brigade anti-criminalité (BAC) intervient sur le champ et interpelle le suspect à sa sortie des lieux.
Placé en garde à vue, le suspect est d’abord mis en cause pour ce cambriolage présumé. Mais l’enquête, confiée au groupe spécialisé cambriolage, prend rapidement de l’ampleur.
Placé en garde à vue, le suspect est d’abord mis en cause pour ce cambriolage présumé. Mais l’enquête, confiée au groupe spécialisé cambriolage, prend rapidement de l’ampleur.
Toujours le même mode opératoire
Grâce aux relevés d’empreintes réalisés par la police technique et scientifique, ainsi qu’à l’exploitation des images de vidéosurveillance, les enquêteurs relient d’abord le suspect à une tentative de cambriolage commise le même soir dans un bar voisin.
Les investigations mettent ensuite en évidence un mode opératoire récurrent : l’homme aurait agi seul, de nuit, en brisant des vitres ou en forçant les portes de commerces rouennais, avec pour objectif de dérober les fonds de caisse.
Les investigations mettent ensuite en évidence un mode opératoire récurrent : l’homme aurait agi seul, de nuit, en brisant des vitres ou en forçant les portes de commerces rouennais, avec pour objectif de dérober les fonds de caisse.
Un besoin d'argent
Au total, trois autres procédures pour vols ou tentatives de vols par effraction lui ont été imputées. Confronté aux éléments recueillis, le mis en cause a reconnu la quasi-totalité des faits, expliquant avoir agi par besoin d’argent, relate-t-on à la Direction interdépartrementale de la police nationale (DIPN)..
Il a été déféré devant le parquet de Rouen le 1er juin, puis placé sous contrôle judiciaire. Il devra répondre des faits reprochés devant le tribunal le 17 juillet prochain.
Il a été déféré devant le parquet de Rouen le 1er juin, puis placé sous contrôle judiciaire. Il devra répondre des faits reprochés devant le tribunal le 17 juillet prochain.