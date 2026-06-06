La fonction publique recrute en Normandie : deux semaines pour découvrir les métiers et rencontrer les employeurs

Métiers administratifs, techniques, santé, sécurité, éducation, développement durable… La fonction publique veut montrer toute l’étendue de ses opportunités en Normandie. La Quinzaine normande de l’emploi public se tiendra du 8 au 19 juin 2026 avec de nombreux rendez-vous organisés dans la région.
Porté par la préfecture de Normandie, l’événement s’adresse à des profils très variés : étudiants, demandeurs d’emploi, personnes en reconversion, élèves de seconde à la recherche d’un stage ou encore agents publics souhaitant évoluer vers un autre poste.
Porté par la préfecture de Normandie, l’événement s’adresse à des profils très variés : étudiants, demandeurs d’emploi, personnes en reconversion, élèves de seconde à la recherche d’un stage ou encore agents publics souhaitant évoluer vers un autre poste.
Des rencontres avec des recruteurs et des agents publics
Pendant deux semaines, le public pourra participer à des portes ouvertes, forums de la mobilité, salons de l’emploi, ateliers pratiques, conférences, job datings et rencontres avec des recruteurs. Certains rendez-vous seront proposés en présentiel, d’autres en visioconférence.
L’objectif est de faire découvrir concrètement les métiers des trois versants de la fonction publique : fonction publique d’État, territoriale et hospitalière. Les participants pourront échanger directement avec des agents déjà en poste et mieux comprendre les parcours possibles.
Des ateliers seront également proposés pour aider les candidats à valoriser leur profil, préparer un entretien, améliorer leur candidature ou encore s’informer sur les concours, notamment ceux des Instituts régionaux d’administration.
Les forces de sécurité intérieure seront aussi représentées, avec des opportunités à découvrir dans la police, l’armée de l’air, les douanes et d’autres services publics.
L’objectif est de faire découvrir concrètement les métiers des trois versants de la fonction publique : fonction publique d’État, territoriale et hospitalière. Les participants pourront échanger directement avec des agents déjà en poste et mieux comprendre les parcours possibles.
Des ateliers seront également proposés pour aider les candidats à valoriser leur profil, préparer un entretien, améliorer leur candidature ou encore s’informer sur les concours, notamment ceux des Instituts régionaux d’administration.
Les forces de sécurité intérieure seront aussi représentées, avec des opportunités à découvrir dans la police, l’armée de l’air, les douanes et d’autres services publics.
A SAVOIR
À qui s’adresse cette quinzaine ?
La Quinzaine normande de l’emploi public s’adresse notamment :
aux étudiants ;
aux élèves de seconde en recherche de stage ;
aux demandeurs d’emploi ;
aux personnes en reconversion ;
aux agents publics en recherche de mobilité ;
à toute personne souhaitant découvrir les métiers du service public.
Le programme complet des temps forts organisés en Normandie est accessible via le QR code communiqué par la préfecture.
À qui s’adresse cette quinzaine ?
La Quinzaine normande de l’emploi public s’adresse notamment :
aux étudiants ;
aux élèves de seconde en recherche de stage ;
aux demandeurs d’emploi ;
aux personnes en reconversion ;
aux agents publics en recherche de mobilité ;
à toute personne souhaitant découvrir les métiers du service public.
Le programme complet des temps forts organisés en Normandie est accessible via le QR code communiqué par la préfecture.