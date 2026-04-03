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Une incertitude persistante autour de l’enseigne Triangle à Évreux

EURE


Vendredi 3 Avril 2026 - 18:41

Menacée par des difficultés économiques, l’enseigne Triangle de La Madeleine, à Évreux, pourrait fermer ses portes. Aucune décision officielle n’est actée à ce stade, mais les collectivités se disent déjà mobilisées pour éviter un nouveau vide commercial dans ce quartier et préserver les emplois.




Une incertitude persistante autour de l’enseigne Triangle à Évreux
L’avenir de l’hypermarché Triangle, situé sur le boulevard du 14 juillet dans le quartier de La Madeleine à Évreux, suscite de vives inquiétudes. Des difficultés économiques pourraient conduire, à court terme, à un dépôt de bilan, faisant planer la menace d’une fermeture sur cette enseigne de proximité.

À ce stade, aucune date de fermeture n’est officiellement actée. Mais en coulisses, des discussions sont en cours entre l’enseigne et son franchisé pour tenter de trouver une issue.

Vers un dépôt de bilan

Le maire d’Évreux, Guy Lefrand, assure suivre la situation de près et avoir pris contact avec les responsables de l’enseigne :

« Dès que nous avons eu connaissance des difficultés économiques de Triangle à La Madeleine, qui pourraient aboutir à court terme à un dépôt de bilan, nous sommes entrés en contact avec les représentants de l’enseigne. »

L’élu rappelle toutefois qu’aucune décision formelle n’est arrêtée à ce jour, tout en soulignant l’enjeu local :

« Nous ne disposons pas à ce stade d’information formelle sur une date de fermeture effective du magasin qui représente 14 emplois. Mais des discussions sont en cours entre l’enseigne et le franchisé sur le devenir du magasin. »

Un nouveau coup dur pour les habitants

Déjà confrontées à la disparition d’une grande surface dans ce quartier en 2023, les collectivités locales entendent éviter un nouveau coup dur pour les habitants :

« La Ville d’Évreux et l’agglo. d’Évreux s’étaient mobilisées en 2023, aux côtés d’autres partenaires et acteurs, pour faire revenir une enseigne commerciale généraliste, essentielle au quotidien des habitants du quartier. »

En cas de fermeture, le maire promet une réaction rapide :

« Si le rideau devait à nouveau tomber, les habitants de La Madeleine doivent savoir qu’ils peuvent compter sur nous et que je mobiliserais une nouvelle fois tous les services compétents de nos deux collectivités pour assurer la reprise de cette grande surface alimentaire située au cœur du quartier. »




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