Une incertitude persistante autour de l’enseigne Triangle à Évreux

Le maire d’Évreux, Guy Lefrand, assure suivre la situation de près et avoir pris contact avec les responsables de l’enseigne :



« Dès que nous avons eu connaissance des difficultés économiques de Triangle à La Madeleine, qui pourraient aboutir à court terme à un dépôt de bilan, nous sommes entrés en contact avec les représentants de l’enseigne. »



L’élu rappelle toutefois qu’aucune décision formelle n’est arrêtée à ce jour, tout en soulignant l’enjeu local :



« Nous ne disposons pas à ce stade d’information formelle sur une date de fermeture effective du magasin qui représente 14 emplois. Mais des discussions sont en cours entre l’enseigne et le franchisé sur le devenir du magasin. »