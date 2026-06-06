Agression filmée d'un adolescent à Buchy : trois ans de prison et incarcération pour l'un des auteurs

SEINE-MARITIME

Quelques jours après la diffusion sur les réseaux sociaux d'une violente agression commise à Buchy, en Seine-Maritime, la justice a condamné l'auteur des violences, un homme majeur, à une peine de prison ferme et a été écroué. Les autres mis en cause, un majeur et trois mineurs, seront prochainement jugés.