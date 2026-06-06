Agression filmée d'un adolescent à Buchy : trois ans de prison et incarcération pour l'un des auteurs

Les gendarmes de Saint-Jacques-sur-Darnétal ont pu rapidement identifier les auteurs des violences et de la vidéo postée sur les reaux sociaux - Illustration Archives Fotolia
Les images avaient provoqué une vive émotion sur les réseaux sociaux. Quelques jours après la diffusion en début de semaine d'une vidéo montrant l'agression particulièrement violente d'un adolescent de 17 ans à Buchy (Seine-Maritime), la justice a rendu une première décision. L'un des deux majeurs impliqués dans cette affaire a été condamné ce vendredi à trois ans d'emprisonnement, dont 18 mois avec sursis, avec incarcération immédiate.
Dans un communiqué, le procureur de la République de Rouen, Sébastien Gallois, souligne que « la brigade de gendarmerie de Saint-Jacques-sur-Darnétal a mené l'enquête immédiatement et identifié tous les mis en cause ».
Dans un communiqué, le procureur de la République de Rouen, Sébastien Gallois, souligne que « la brigade de gendarmerie de Saint-Jacques-sur-Darnétal a mené l'enquête immédiatement et identifié tous les mis en cause ».
3 ans de prison pour le principal mis en cause
Le principal mis en cause, majeur, dans cette affaire de violences a comparu devant le tribunal correctionnel ce vendredi dans le cadre d'une comparution immédiate. Il a été condamné à trois ans d'emprisonnement, dont 18 mois assortis d'un sursis. Le parquet précise qu'une « incarcération immédiate » a été ordonnée à l'issue de l'audience.
Le second majeur impliqué dans cette affaire est poursuivi pour non-assistance à personne en danger. Selon le procureur, il « a demandé un délai pour préparer sa défense et sera jugé par le tribunal correctionnel le 13 juillet ». Dans l'attente de cette audience, il a été placé sous contrôle judiciaire.
Le second majeur impliqué dans cette affaire est poursuivi pour non-assistance à personne en danger. Selon le procureur, il « a demandé un délai pour préparer sa défense et sera jugé par le tribunal correctionnel le 13 juillet ». Dans l'attente de cette audience, il a été placé sous contrôle judiciaire.
Trois mineurs placés sous contrôle judiciaire
Concernant les mineurs, le jeune auteur des violences devra répondre de ses actes devant le juge des enfants le 17 septembre. Le parquet a sollicité une mesure éducative provisoire comprenant notamment une interdiction de contact avec la victime et les coauteurs, une interdiction de paraître au domicile de la victime ainsi qu'un couvre-feu nocturne, entre 22 heures et 6 heures.
Les deux autres mineurs, poursuivis pour complicité de violences par enregistrement de la scène, sont convoqués devant le tribunal pour enfants le 18 août. Ils font également l'objet d'un contrôle judiciaire avec plusieurs obligations et interdictions, dont un couvre-feu entre 21 heures et 6 heures et l'interdiction de détenir une arme.
Les deux autres mineurs, poursuivis pour complicité de violences par enregistrement de la scène, sont convoqués devant le tribunal pour enfants le 18 août. Ils font également l'objet d'un contrôle judiciaire avec plusieurs obligations et interdictions, dont un couvre-feu entre 21 heures et 6 heures et l'interdiction de détenir une arme.