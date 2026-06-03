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Poids lourd renversé : la RN13 coupée vers Cherbourg pendant plusieurs heures

MANCHE


Mercredi 3 Juin 2026 - 18:35

Un poids lourd s'est renversé ce mercredi soir sur la RN13, provoquant la fermeture de l'axe dans le sens Caen-Cherbourg. Une déviation a été mise en place pour plusieurs heures.




L'accident s'est produit entre Valognes et Cherbourg, dans le département de la Manche
L'accident s'est produit entre Valognes et Cherbourg, dans le département de la Manche
La circulation est actuellement interrompue sur la RN13 dans le sens Caen-Cherbourg, au niveau de l'échangeur de Delasse, peu après Valognes (Manche), à la suite d'un accident impliquant un poids lourd renversé et ayant perdu son chargement sur la chaussée.

Les opérations de relevage du camion et de nettoyage de la route nécessitent la fermeture complète de l'axe. Selon les services de la DIR Nord-Ouest, l'intervention devrait durer entre deux et trois heures.

Une déviation mise en place

Les automobilistes sont invités à emprunter la RD56 en direction de Flamanville, puis la RD900 vers Cherbourg afin de rejoindre la RN13 à hauteur de Tollevast.

La DIR Nord-Ouest appelle les usagers à faire preuve de prudence aux abords du secteur concerné ainsi que lors de la traversée des agglomérations situées sur l'itinéraire de déviation.
 
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