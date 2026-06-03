Poids lourd renversé : la RN13 coupée vers Cherbourg pendant plusieurs heures

La circulation est actuellement interrompue sur la RN13 dans le sens Caen-Cherbourg, au niveau de l'échangeur de Delasse, peu après Valognes (Manche), à la suite d'un accident impliquant un poids lourd renversé et ayant perdu son chargement sur la chaussée.



Les opérations de relevage du camion et de nettoyage de la route nécessitent la fermeture complète de l'axe. Selon les services de la DIR Nord-Ouest, l'intervention devrait durer entre deux et trois heures.