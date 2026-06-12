Fête de la musique 2026 : les premiers rendez-vous à ne pas manquer en Normandie

© Illustration : Maguelone du Fou
La Normandie se prépare à faire résonner guitares, voix, cuivres, platines et chorales. Le dimanche 21 juin 2026, la Fête de la musique investira les rues, les places, les jardins, les musées, les églises et les lieux culturels, avec une programmation ouverte à toutes les pratiques musicales.
Comme chaque année, l’événement se veut populaire, gratuit et accessible au plus grand nombre. Le ministère de la Culture mettra aussi l’accent sur le jazz, avec un triple anniversaire : le centenaire de la naissance de Miles Davis et John Coltrane, tous deux nés en 1926, et les 40 ans de l’Orchestre national de jazz.
Comme chaque année, l’événement se veut populaire, gratuit et accessible au plus grand nombre. Le ministère de la Culture mettra aussi l’accent sur le jazz, avec un triple anniversaire : le centenaire de la naissance de Miles Davis et John Coltrane, tous deux nés en 1926, et les 40 ans de l’Orchestre national de jazz.
Trois premiers rendez-vous en Seine-Maritime et dans l'Eure
À Criel-sur-Mer, en Seine-Maritime, la musique prendra des airs de bord de mer. Une soirée musicale est annoncée à Criel Plage, entre le carrousel, les cabines de plage et les restaurants du front de mer. Deux concerts sont prévus, mêlant chanson française et jazz, au rond-point de Verdun.
Dans l’Eure, le Musée des instruments à vent de La Couture-Boussey proposera une journée spécialement pensée pour les enfants de 0 à 6 ans. Au programme : écoute, mime, danse, jeux, explorations sensorielles et découvertes autour des instruments du musée. L’animation, gratuite et en accès libre, s’adresse aux familles.
Autre ambiance à Lisors, dans l’Eure, avec la Chorale Maurice Ravel de Lyons-la-Forêt, dirigée par Fabrice Decure. Le concert est prévu le dimanche 21 juin à 17 heures, dans l’église de Lisors, autour d’un programme mêlant chanson, chorale et musique classique.
La programmation complète de la Fête de la musique 2026 est consultable sur le site du ministère de la Culture, avec une carte interactive permettant de rechercher les événements par commune ou par territoire.
Dans l’Eure, le Musée des instruments à vent de La Couture-Boussey proposera une journée spécialement pensée pour les enfants de 0 à 6 ans. Au programme : écoute, mime, danse, jeux, explorations sensorielles et découvertes autour des instruments du musée. L’animation, gratuite et en accès libre, s’adresse aux familles.
Autre ambiance à Lisors, dans l’Eure, avec la Chorale Maurice Ravel de Lyons-la-Forêt, dirigée par Fabrice Decure. Le concert est prévu le dimanche 21 juin à 17 heures, dans l’église de Lisors, autour d’un programme mêlant chanson, chorale et musique classique.
La programmation complète de la Fête de la musique 2026 est consultable sur le site du ministère de la Culture, avec une carte interactive permettant de rechercher les événements par commune ou par territoire.
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